В частном доме под Харьковом убили и ограбили пожилую женщину - СМИ

В Харьковской области в собственном доме убили 95-летнюю пенсионерку.

Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, убийство произошло в селе Цуповка Дергачевского района.

На теле погибшей эксперты обнаружили рубленые раны головы и синяки на лице, свидетельствующие о насильственной смерти женщины.

В доме была нарушена обстановка и исчезли ценные вещи.

По данному факту полиция открыла уголовное производство (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство).

Все обстоятельства убийства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости