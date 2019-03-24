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Застолье со спиртным закончилось убийством женщины: подозреваемый задержан

Застолье со спиртным закончилось убийством женщины: подозреваемый задержан

В Харьковской области мужчина убил подругу по рюмке.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 марта в полицию позвонил житель села Староверовка Купянского района. Мужчина рассказал, что между жильцами соседнего дома происходит драка.

Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия тело  55-летней женщины без признаков жизни. 

За совершение преступления полицейские задержали  55-летнего жителя Купянского района.

Полицейские установили, что в тот вечер между мужчиной и женщиной после употребления алкоголя возник конфликт. 

В ходе ссоры злоумышленник схватил нож и ударил им женщину в область шеи. 

Из-за большой кровопотери женщина скончалась на месте. 

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения. 

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

 

Агентство Телевидения Новости

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