Застолье со спиртным закончилось убийством женщины: подозреваемый задержан
В Харьковской области мужчина убил подругу по рюмке.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 марта в полицию позвонил житель села Староверовка Купянского района. Мужчина рассказал, что между жильцами соседнего дома происходит драка.
Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия тело 55-летней женщины без признаков жизни.
За совершение преступления полицейские задержали 55-летнего жителя Купянского района.
Полицейские установили, что в тот вечер между мужчиной и женщиной после употребления алкоголя возник конфликт.
В ходе ссоры злоумышленник схватил нож и ударил им женщину в область шеи.
Из-за большой кровопотери женщина скончалась на месте.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.