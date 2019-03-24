Через неделю Украина перейдет на летнее время: где еще в мире переводят часы

В последнее воскресенье марта в Украине переведут часы на летнее время. Переход состоится в ночь с 30 на 31 марта.

В 3 часа утра часы необходимо перевести на час вперед. Таким образом, спать жители Украины будут на час меньше.

Перевод часов на летнее время на территории Украины осуществляется каждый год с 1981 года. Считается, что это приводит к более эффективному использованию светлого времени суток в летний период.

Ранее оговаривалось, что в 2012 году стрелки часов в Украине переведут в последний раз. Но украинские власти так и не рассмотрели этот вопрос, поэтому процесс перевода часов дважды в год остался традицией страны.

Переход на сезонное время проводится более чем в ста странах мира. В частности, США и Канада уже перешли на летнее время.

Все страны мира, которые действуют по такой системе, переводят стрелки часов в разные дни. В Иордании часы переводят по схеме "последний четверг марта - последняя пятница сентября", а в Бразилии – "третье воскресенье февраля - третье воскресенье октября". Кроме того, отказались от перехода на "летнее" время многие аграрные страны, где рабочий день предусматривает наивысшую эффективность в светлое время суток.

В Европе не переходят на летнее время только Исландия, Белоруссия и Россия. На постсоветском пространстве переводят стрелки часов исключительно в Украине и Молдавии. Ранее в 2011 году в РФ было принято решение не переходить на зимнее время. А вот последней страной, которая отказалась от этого, стала Турция.

Агентство Телевидения Новости