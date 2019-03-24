Пулев, получив рассечение, нокаутировал Дину, нанося запрещенные удары в затылок

Болгарский боксер-супертяж Курбат Пулев, потерпевший единственное поражение в своей карьере от украинца Владимира Кличко, одержал победу нокаутом над румыном Богданом Дину. Правда, победа оказалась с неприятным душком.

В четвертом раунде рейтингового поединка за право стать обязательнім претендентом на звание чемпиона мира по версии IBF в американском городе Коста-Меса Дину рассек Пулеву левую бровь. С каждым последующим раундом это рассечение выглядело всё более угрожающим. И не факт, что медик позволил бы Пулеву провести все 10 раундов отведенных регламентом.

Но бой был досрочно завершен в 7-м раунде. В нем Пулев сначала отправил Дину в нокдаун, нанеся при этом два запрещенных удара в затылок. С Пулева было снято два балла - за удары по затылку и удары по сопернику, находящемуся в лежачем положжении. И, хотя, Дину было дано время на восстановление, он так и не сумел восстановиться. В результате румынский супертяж в 7-м раунде еще дважды побывал в нокдаунах, после чего рефери остановил бой.

Эта победа стала для Пулева 27-й на профессональном ринге, в том числе 14-й - нокаутом, при одном поражнии от Владимира Кличко. Победой над Дину Пулев заоевал право быть официальным претендентом на чемпионский пояс по версии IBF, принадлежащий британцу Энтони Джошуа.





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