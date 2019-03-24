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Минздрав до конца года запустит электронные больничные

Минздрав до конца года запустит электронные больничные

В Украине до конца года начнут выдавать электронные больничные в системе eHealth.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью Радио Свобода.

По ее словам, электронная выдача больничных позволит избежать коррупционной составляющей.

"До конца этого года будут электронные больничные. Там есть очень большие коррупционные схемы, которые происходят с больничными. И у нас уже есть пилотная программа по электронной медицинской карте. Где пациент идет к врачу, и вместо того, чтобы написать в медицинскую историю на бумаге, все будет сейчас в системе eHealth", - отметила Супрун.

Она рассказала, что больничные будут выдавать семейные врачи под свою подпись. В случае проверки подлинности выданного больничного будет отвечать врач, который его выдал, а не пациент.

Ранее сообщалось, что размер больничных увеличился почти на 32%.

Как свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы", среди украинцев, которые в течение последнего года лично сталкивались с ситуациями дачи взяток, большинство (51%) делали это в медицинских учреждениях.

 

Агентство Телевидения Новости

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