Российская лыжница умышленно ударила соперницу из Швеции палкой по спине

Вопиющий случай произошел на заключительном этапе сезона по лыжным гонкам в канадском Квебеке.

В ходе четвертьфинального спринтерского забега рассиянка Юлия Белорукова размахнулась и ударила изо всех сил лыжной палкой по спине бежавшую рядом лыжницу из Швеции Фриду Карлссон.

По завершении забега Белорукова была дисквалифицирована.

Карлссон призналась, что впервые в карьере столкнулась с подобной агрессией со стороны соперницы во время соревнований. Сама Белорукова случившееся не комментирует. Ее же тренер настаивает, что инцидент спровоцировала Карлссон, которая дважды перед полученным ударом, размахивая своей лыжной палкой попадала в глаза Белоруковой.





Агентство Телевидения Новости