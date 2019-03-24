Куча мала после нападения на вратаря, и аналогичная ситуация шестилетней давности

Вратаря, традиционно, во многих видах спорта, в том числе и в хоккее, оберегают больше других. Он считается фигурой неприкасаемой.

В матче же регулярного чемпионата НХЛ между "Калгари" и "Ванкувером" менее чем за две минуты до завершения третьего периода хоккеист "Ванкувера" Александр Эдлер позволил себе у борта за воротами "Калгари" провести силовой прием против вратаря "Калгари" Майка Смита. Смит упал, да еще и с него слетела вратарская маска.

За Смита, само собой, вступились хоккеистіы"Калгари". Образовалась куча мала, но до драки с Эдлером так дело и не дошло.

В конце концов, Эдлер получил 2 минуты штрафа за атаку голкипера во вратарской зоне и лишил свою команду даже теоретических шансов отыграться. На момент нарушения правил счет был 3:1 в пользу "Калгари". Таким он и остался до финальной сирены.

Интересно, что тот же Эдлер шесть лет назад чутли не день в день - 21 марта 2013 года аналогичным образом, но еще более грубо "въехал" в того же Смита. Тогда это привело к более масштабной драке, а Эдлер получил 5 минут штрафа плюс удаление до конца игры.

Ниже - видео обоих нападений Эдлера на Смита.





Агентство Телевидения Новости