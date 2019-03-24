Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:20
Просмотров: 21

Куча мала после нападения на вратаря, и аналогичная ситуация шестилетней давности

Куча мала после нападения на вратаря, и аналогичная ситуация шестилетней давности

Вратаря, традиционно, во многих видах спорта, в том числе и в хоккее, оберегают больше других. Он считается фигурой неприкасаемой.

В матче же регулярного чемпионата НХЛ между "Калгари" и "Ванкувером" менее чем за две минуты до завершения третьего периода хоккеист "Ванкувера" Александр Эдлер позволил себе у борта за воротами "Калгари" провести силовой прием против вратаря "Калгари" Майка Смита. Смит упал, да еще и с него слетела вратарская маска.

За Смита, само собой, вступились хоккеистіы"Калгари". Образовалась куча мала, но до драки с Эдлером так дело и не дошло.

В конце концов, Эдлер получил 2 минуты штрафа за атаку голкипера во вратарской зоне и лишил свою команду даже теоретических шансов отыграться. На момент нарушения правил счет был 3:1 в пользу "Калгари". Таким он и остался до финальной сирены.

Интересно, что тот же Эдлер шесть лет назад чутли не день в день - 21 марта 2013 года аналогичным образом, но еще более грубо "въехал" в того же Смита. Тогда это привело к более масштабной драке, а Эдлер получил 5 минут штрафа плюс удаление до конца игры.

Ниже - видео обоих нападений Эдлера на Смита.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 