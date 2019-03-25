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Порошенко поздравил работников СБУ с профессиональным праздником

Порошенко поздравил работников СБУ с профессиональным праздником

Сегодня, 25 марта, в Украине отмечают  27-ю годовщину со дня создания Службы безопасности Украины.

Президент Украины Петр Порошенко по этому случаю поздравил Службу безопасности Украины.

"Приветствую Службу безопасности Украины с двадцать седьмой годовщиной создания! Мышцы, которые СБУ нарастила за эти последние 5 лет, вселяют страх во врагов и уверенность в украинское общество. СБУ стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан", – написал Петр Порошенко на своей странице в Фейсбук.

Глава государства поблагодарил личный состав СБУ за "преданное служение Украине" и пожелал "непоколебимой веры в себя и в свое Отечество".

Агентство Телевидения Новости

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