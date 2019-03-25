В Украине подешевела валюта: курс НБУ

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2696.0935 (22 марта – 2725.6311) 100 EUR – 3047.1249 (22 марта – 3103.6761) Учитывая установленный официальный курс, с начала марта гривня подешевела к доллару США на 0,4%, но выросла к евро на 0,6%.

В пятницу, 22 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,88/26,91 грн/долл., что на 20 копеек выше закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 30,32/30,35 грн/евро, что на 46 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Агентство Телевидения Новости