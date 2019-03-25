Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 91

В Украине подешевела валюта: курс НБУ

В Украине подешевела валюта: курс НБУ

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2696.0935 (22 марта – 2725.6311) 100 EUR – 3047.1249 (22 марта – 3103.6761) Учитывая установленный официальный курс, с начала марта гривня подешевела к доллару США на 0,4%, но выросла к евро на 0,6%.

В пятницу, 22 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,88/26,91 грн/долл., что на 20 копеек выше закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 30,32/30,35 грн/евро, что на 46 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 