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Фермера обязали вернуть государству земли стоимостью более 4 миллионов гривен

Фермера обязали вернуть государству земли стоимостью более 4 миллионов гривен

В Харьковской области суд своим решением вернул в собственность государства 6 земельных участков общей стоимостью почти 4300000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области со ссылкой на руководителя Лозовской местной прокуратуры Игоря Белодеда.

По его словам, речь идет об участках площадью 152 га, которые в течение 2015-2016 гг. на основании приказов ГУ Госгеокадастра были предоставлены в пользование частному предпринимателю. 

Землю мужчина брал в аренду якобы для создания фермерского хозяйства, обойдя процедуру земельных торгов.

Однако выяснилось, что предприниматель уже имеет созданное хозяйство и арендует для этого сельхозугодья, поэтому на новые участки он мог претендовать только как победитель тендера.

В связи с тем, что договоры аренды были заключены с нарушением требований земельного законодательства, прокуратура обратилась в суд с иском об отмене приказов Госгеокадастра, о признании недействительными договоров аренды, отмены их государственной регистрации и возвращения земель в собственность государства.

Суд удовлетворил судебный иск в полном объеме.

 

Агентство Телевидения Новости

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