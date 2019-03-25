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Во дворе частного дома в водоеме утонул 6-летний ребенок

Во дворе частного дома в водоеме утонул 6-летний ребенок

24 марта в селе Новоселовка Нововодолажского района в результате падения в искусственный водоем утонула 6-летняя девочка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию о происшествии сообщила фельдшер бригады скорой медицинской помощи.

Как установили полицейские, в тот день девочка гуляла во дворе домовладения. 

Через полчаса родители вышли во двор и начали ее искать. 

Родители обнаружили ребенка в искусственном водоеме в конце огорода. Деовчка была без сознания.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть девочки. 

Тело погибшей без видимых признаков насильственной смерти направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как отметили в полиции, семья ребенка ранее в поле зрения полиции не попадала.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». 

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

 

Агентство Телевидения Новости

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