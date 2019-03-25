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Александр Фельдман: Ситуация на «Барабашово» слишком заполитизирована

Александр Фельдман: Ситуация на «Барабашово» слишком заполитизирована

Ситуация в торговом центре «Барабашово» слишком заполитизирована, а в вайбер-группах, созданных провокаторами с целью дестабилизации работы рынка, идет активная агитация за одного из кандидатов в президенты.

Об этом народный депутат Украины, почетный президент ЧАО «Концерн АВЭК и КО» Александр Фельдман заявил в интервью газете «Время».

«Есть попытки организовать театр боевых действий. Они, как правило, остро проявляются во время избирательных кампаний. Не стала исключением и эта. Появляется желание получить максимальное количество сторонников здесь и сейчас, а потом – хоть трава не расти», - отметил народный депутат.

Александр Фельдман рассказал, что один из псевдоактивистов, который стоял во главе всех волнений на «Барабашово», в вайбер-группах собирает наблюдателей для кандидата в президенты, аргументируя это тем, что «не зря на рынок покрасоваться его сторонники приезжали».

«Выборы пройдут, все плакаты о необходимости возрождения промышленности, снижении цены на все и вся, поддержки бизнеса, социальной сферы и т.д. уберут. А наши проблемы останутся», - отмечает политик.

Он также подчеркнул, что городские власти должны сделать ставку на развитие малого и среднего бизнеса.

«Харьковские предприниматели могут и должны стать двигателями развития. Они как раз знают цену миру и осознают его ценность для процветания и благополучия своего дела», - сказал Александр Фельдман. 

По его мнению, одна из первоочередных задач сегодня - это увеличение бюджета Харькова, определение новых источников финансирования, которые дадут возможность обеспечивать на достойном уровне все - от медицинских учреждений до детских садов.

«Вопрос наполнения казны не должен стоять так остро и постоянно оказываться в фокусе внимания общественников и мониторинговых структур. Ведь экономический кризис переходит в социальный, а заканчивается политической нестабильностью. И мы должны этому противостоять», - подчеркнул народный депутат.

 

Агентство Телевидения Новости

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