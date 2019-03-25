Суд начал рассмотрение апелляции исполкома на определение админсуда о приостановлении тарифов на проезд

Сегодня в Харьковском апелляционном административном суде началось рассмотрение апелляции исполкома на определеление админсуда об обеспечении исков о приостановлении тарифов на время рассмотрения иска Харьковского антикоррупционного центра об их незаконном установлении.

Напомним, административный суд ещё в феврале приостановил их действие, но местные власти отказались выполнять решение суда.

По данному факту прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство.

Также Антимонопольный комитет Украины в результате проверки экономического обоснования установления нового тарифа на услуги метрополитена на перевозки пассажиров установил, что тарифы на проезд в Харькове были повышены безосновательно.

Агентство Телевидения Новости