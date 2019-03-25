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В Харькове горел храм
25 марта утром в Основянском районе Харькова горел храм.
Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, пожар произошел в Свято-Троицком храме, расположенном в переулке Троицком, 3, сегодня в 6:25.
Людей в момент возгорания в храме не было.
Площадь пожара составила 15 кв. м.
Во время пожара наблюдалось сильное задымление.
Пожар был локализован в 6:51, ликвидирован - в 07:30.
В результате пожара никто не пострадал.
Причины пожара устанавливаются.
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