В Харькове горел храм

25 марта утром в Основянском районе Харькова горел храм.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, пожар произошел в Свято-Троицком храме, расположенном в переулке Троицком, 3, сегодня в 6:25.

Людей в момент возгорания в храме не было.

Площадь пожара составила 15 кв. м.

Во время пожара наблюдалось сильное задымление.

Пожар был локализован в 6:51, ликвидирован - в 07:30.

В результате пожара никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости