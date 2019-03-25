Грипп и ОРВИ на Харьковщине: в больницу попали почти 100 человек

В Харьковской области 18 по 24 марта по сравнению с предыдущей неделей гриппом и ОРВИ заболели 4459 человек, из них 2912 - дети до 17 лет. Таким образом, сезонная заболеваемость уменьшилось на 6,2%.

Об этом сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Показатель заболеваемости ниже показателя эпидемического порога на 74,5%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

98 человек, из которых 76 – дети, были госпитализированы.

Как отметили в Лабцентре, эпидпорог не превышен ни в одном из районов области, самый высокий показатель зарегистрирован в Купянском районе, а самый низкий - в Печенежском.

В Харькове гриппом и ОРВИ заболели 2207 человек. По сравнению с прошлой неделей произошло уменьшение количества заболевших на 11,6%, за счет детского населения - на 8,1%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

При обследовании 53 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 17 человек. У 76,5% лиц выявлен вирус парагриппа, у 23,5% - РС - вирус.

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями в Харьковской области переболели 169 765 человек, из них дети до 17 лет - 100320 человек - 59,09%.

По состоянию на 25 марта против гриппа привиты 10170 человек, что составляет 13,4% от общего количества запланированных лиц из групп медицинского и эпидемического риска.

Летальных исходов в результате данных заболеваний на Харьковщине не зарегистрировано.

Агентство Телевидения Новости