Грипп и ОРВИ на Харьковщине: в больницу попали почти 100 человек
В Харьковской области 18 по 24 марта по сравнению с предыдущей неделей гриппом и ОРВИ заболели 4459 человек, из них 2912 - дети до 17 лет. Таким образом, сезонная заболеваемость уменьшилось на 6,2%.
Об этом сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Показатель заболеваемости ниже показателя эпидемического порога на 74,5%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.
98 человек, из которых 76 – дети, были госпитализированы.
Как отметили в Лабцентре, эпидпорог не превышен ни в одном из районов области, самый высокий показатель зарегистрирован в Купянском районе, а самый низкий - в Печенежском.
В Харькове гриппом и ОРВИ заболели 2207 человек. По сравнению с прошлой неделей произошло уменьшение количества заболевших на 11,6%, за счет детского населения - на 8,1%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.
При обследовании 53 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 17 человек. У 76,5% лиц выявлен вирус парагриппа, у 23,5% - РС - вирус.
С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями в Харьковской области переболели 169 765 человек, из них дети до 17 лет - 100320 человек - 59,09%.
По состоянию на 25 марта против гриппа привиты 10170 человек, что составляет 13,4% от общего количества запланированных лиц из групп медицинского и эпидемического риска.
Летальных исходов в результате данных заболеваний на Харьковщине не зарегистрировано.