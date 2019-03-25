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Суд отклонил апелляцию исполкома по тарифам на проезд: в горсовете прокомментировали решение суда

Суд отклонил апелляцию исполкома по тарифам на проезд: в горсовете прокомментировали решение суда

Как сообщалось, сегодня в Харьковском апелляционном административном суде состоялось рассмотрение апелляции исполкома на определение окружного админсуда по иску Харьковского антикоррупционного центра о приостановлении действия новых тарифов на проезд.

В Харьковском городском совете прокомментировали решение суда.

Как отметили в пресс-службе горсовета, сегодняшнее решение Апелляционного административного суда касается тарифов, принятых на исполкоме 6 февраля 2019 года. И никаким образом не касается решения исполкома от 20 февраля, а также решений февральской сессии.

«Горсовет исходит из того, что нынешние тарифы законны, их не оспаривали в судах, соответственно, проезд в метро стоит 8 гривен, а в наземном электрическом транспорте - 6 гривен», - сказано в сообщении.

 

Агентство Телевидения Новости

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