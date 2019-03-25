Юлия Тимошенко: При правильной политике можно умножить ВВП на 10

Приоритетом Нового курса является образование и наука, развитие которых позволит Украине за считанные годы стать одной из сильнейших экономик европейского континента.

Об этом заявила народный депутат Юлия Тимошенко.

Лидер «Батьківщини» уверена, у Украины есть возможность вырваться на новый уровень развития экономики. Однако, к сожалению, государство пока не делает акценты на тех направлениях, которые могут быстро подняться, отметила она. В частности, речь идет о развитии науки и образования и переходе от сырьевой экономики на экономику инновационного уровня.

Народный депутат убеждена, «при правильной политике мы можем быстро подняться и умножить наше ВВП на 10».

Именно поэтому, отметила Юлия Тимошенко, новая власть после выборов направит все финансовые ресурсы государства на поднятие педагогов, «которые формируют потенциал страны на сотни лет»: «Каждый педагог будет на вес золота».

Она также подчеркнула, государство должно сделать все для того, чтобы интеллектуальные и образованные люди оставались жить и работать в стране и не ехали искать лучшей доли за границу. И в инициированном Тимошенко и разработанном лучшими специалистами страны Новом курсе четко прописаны все условия для реализации каждого.

В частности, обеспечение молодых людей правом и возможностью начать собственное дело. Для этого будет введена система микрокредитования. Так, каждый банк под готовый бизнес-проект даст финансовые ресурсы без залога и под 3% годовых.

Новый курс также будет предусматривать доступное жилье, без первого взноса, под 3-4% годовых и со сроком возврата кредита от 10 и более лет. В результате, молодые люди смогут спокойно выплатить за квартиру, не разрушая своих семейных бюджетов, заверила Юлия Тимошенко.

А для молодых семей новая власть вернет единовременное пособие при рождении ребенка, которое было при премьере Тимошенко: на первого ребенка - 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, а третьего и более - 150 тыс. грн. И, конечно же, поднятие зарплат и стипендий.

«Мы ставим целью за 5 лет достичь уровня Польши по доходам и зарплатам. Мы в состоянии это сделать. Мы построим сильную экономику на европейском континенте. Верю в Украину!»- подытожила лидер «Батьківщини».

Агентство Телевидения Новости