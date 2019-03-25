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Хозяйка частного дома нашла боеприпас в своем огороде

Хозяйка частного дома нашла боеприпас в своем огороде

26 марта пиротехническая группа спасателей ликвидировала устаревший артиллерийский снаряд диаметром 120 мм.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, боеприпас обнаружили накануне на территории частного сектора в селе Пересечное Дергачевского района.

Его обнаружила хозяйка в огороде возле своего дома № 35 на ул. Пушкина, когда занималась полевыми работами.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Специалисты ликвидировали найденный боеприпас на специальной подрывной площадке.

Агентство Телевидения Новости

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