Хозяйка частного дома нашла боеприпас в своем огороде

26 марта пиротехническая группа спасателей ликвидировала устаревший артиллерийский снаряд диаметром 120 мм.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, боеприпас обнаружили накануне на территории частного сектора в селе Пересечное Дергачевского района.

Его обнаружила хозяйка в огороде возле своего дома № 35 на ул. Пушкина, когда занималась полевыми работами.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Специалисты ликвидировали найденный боеприпас на специальной подрывной площадке.

Агентство Телевидения Новости