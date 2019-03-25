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Вратарь, получив по зубам, тыкнул соперника клюшкой, как ножом

Вратарь, получив по зубам, тыкнул соперника клюшкой, как ножом

Игра за гранью фола в хоккейном матче.

На последних секундах первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Аризоной" и "Нью-Йорком Айлендерз" хоккеист "Айлендерз" Брок Нельсон откровенно врезал по зубам, защищенным маской, вратарю "Аризоны" Дарси Кюмперу. Когда же истек первый период, Кюмпер попытался разобраться с Нельсоном. Причем Кюмпер не собирался драться. Он взял и нанес клюшкой колющий удар в корпус Нельсону.

Арбитр не увидел нарушений правил, и не удалил ни нападающего "Айлендерз", ни вратаря "Аризоны".

Следует еще отметить, что Кюмпер отстоял в этом матче "на ноль". "Аризона" победила 2:0.


Агентство Телевидения Новости

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