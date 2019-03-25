На Харьковщине спасли подростка, который хотел покончить с собой
24 марта в 19:14 к спасателям поступило сообщение от сотрудников полиции о том, что в пгт. Изюм на ул. Киевской 12-летний парень пытался совершить самоубийство.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, подросток влез на балконную плиту четвертого этажа недостроенного дома и пытался прыгнуть вниз.
К месту вызова немедленно выехали бойцы ГСЧС на спасательном автомобиле и автолестнице. На момент их прибытия на месте происшествия работали полицейские и медики скорой помощи.
Балконная плита ничем не была огорожена. Парень стоял на ее краю и угрожал покончить с собой, если кто-то попытается приблизиться.
Начальник караула все же смог тайком подобрался к парню и, пообщавшись с ним, смог уговорить зайти внутрь комнаты.
Далее с подростком продолжили работу врачи и работники полиции.