Тарифы на тепло и горячую воду снова повысятся: на ХТС прошли открытые слушания

Тарифы на отопление и горячую воду - на 15 и 18 процентов соответственно - повысились в январе текущего года. Однако этого оказалось недостаточно, и сегодня руководство Харьковских тепловых сетей на общественных слушаниях сообщили о следующем подорожании - в мае. Еще на 22%.

Сергей Андреев, генеральный директор «ХТС»

Первая причина – самая главная – это действующее постановление Кабинетов Министров от прошлого года, в котором идет поэтапное повышение тарифов на газ. Я уже сказал, что газ составляет в районе 90%, поэтому если тарифы не откорректировать на газовую составляющую, то предприятие не сможет оплачивать потребленный газ. Итог подобной ситуации – город останется без газа, без тепла.

В новый тариф, по словам Андреева, также закладывается повышение заработной платы работникам, стоимости аренды земли, экологический налог и тому подобное.

Зато граждане, которые пришли на обсуждение, возмущены тем, что цены на тепло систематически растут, однако это никак не влияет на качество услуг. Приводят в пример текущий отопительный сезон, который называют провальным.

Отопительный сезон сам по себе был сорван. Да! Так и было, не удивляйтесь, когда Алексеевка, то есть один из самых населенных районов из отопительного сезона, месяцев 5 просидела без отопления и местами даже без горячей воды. Грубо говоря, каждый день где-то происходит прорыв.

Генеральный директор «ХТС» Сергей Андреев и заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко не согласен с тем, что отопительный сезон является провальным. Аргументирует это тем, что магистрали Харькова прокладывались еще в советские времена и они должны заменяться, однако это огромные деньги, и пока массово заменить сети невозможно. Однако это - в планах.

Андрей Руденко, зам. городского головы по вопросам ЖКХ

Ми уже начали подготовку к отопительному сезону 2019-2020 года. И сегодня уже начали замену магистралей на тракторостроителей, пожалуйста, можете поехать посмотреть, и двигаемся дальше.

Городские чиновники акцентируют внимание на том, что потребители не будут платить за модернизацию. Эти деньги будут браться из бюджета города и поддержку из-за рубежа. А представители Харьковского антикоррупционного центра видят и другие проблемы, связанные с работой «ХТС», в частности - непрозрачность деятельности.

Евгений Лисичкин, представитель ХАЦ

До проведення аудиту господарсько-фінансової діяльності, до уведення на підприємстві до обов’язкового проведення аукціонів від 50 тисяч на закупівлю ремонтів, послуг, товарів, усі ці підвищення кожні три-чотири місяці, вони не мають ніякого значення, тому що це буде по кругу постійно.

Прозрачные аудиты позволят экономить до 10% средств, считает Евгений Лисичкин. И, таким образом, не нужно будет систематически повышать тарифы. К тому же, отмечает он, появилась опасная статистика: все больше людей просто не платят деньги за тепло.

Агентство Телевидения Новости