Суд отклонил апелляцию исполкома по транспортным тарифам: сколько теперь стоит проезд?

Повышенные тарифы были утверждены харьковским исполкомом больше месяца назад. В мэрии заявили о том, что проезд не покрывает расходы на ремонт подвижного состава и зарплату, а активисты – о том, что реальная причина повышения - непрозрачная деятельность и вымывание денег из предприятий, в том числе и через фирмы-прокладки и сокрытие прибыли от рекламы.

Последнее стало поводом для расследования правоохранителей, но пока в нем не поставлена ​​точка, юристы Харьковского антикоррупционного центра решили обжаловать новые тарифы из-за процедурных нарушений.

Основаниями для этого стали отсутствие подписи мэра под документом, хотя в тот день он был на работе, и несоблюдение процедуры принятия регуляторного акта, которым решение и является, по мнению истцов.

В качестве обеспечения иска, ведь каждый день все пассажиры незаконно, по мнению истцов, переплачивают за проезд, истцы попросили приостановить действие повышенных тарифов.

Административный суд согласился, но ответчики - представители горсовета не только подали апелляцию, но и проигнорировали решение суда и вопреки законодательству оставили повышенные тарифы в силе. Чем вызвали возмущение общества.

Стороны спорили о законности или незаконности постановлений админсуда, пока сегодня их аргументы не рассмотрел апелляционный суд. Представители ответчиков снова начали жаловаться, что представители Харьковского антикоррупционного центра не имели права представлять общину, а обеспечение иска может нанести ущерб предприятию.

Что касается пассажиров, которые, возможно, и ездят по завышенным ценам, то им компенсировать расходы можно легко: пусть собирают билеты в трамваях и выдергивают их из терминалов в метро и тоже хранят.

Светлана Колесан, представитель КП "Харьковский метрополитен"

Паперова система дозволяє утримати квіток, якщо затримати, то його не затягне бункер.

Павел Прокопьев, представитель горисполкома

Суд не мав права допустити пана Черняка як учасника цієї справи, права юридичної особи не порушуються цим рішенням, він не є постраждалим у цієй справі.

Представители Харьковского антикоррупционного центра наоборот доказывали, что их требование приостановить тарифы именно и продиктовано тем, что люди каждый день должны переплачивать, вероятнее всего, незаконно.

Игорь Черняк, представитель Харьковского антикоррупционного центра

На тепершній час немає дієвого механізму відшкодування невизначенному колу осіб, це не предбачено законодавством.

Апелляционный суд, как и административный суд первой инстанции, опять же права пассажиров, вернее, их реальную опасность не получить компенсацию, отметил как более значимый аргумент, поэтому оставил меру обеспечения иска в силе. И в отношении проезда в метро, ​​и в отношении наземного электротранспорта.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра

Теперь все четко: апелляция сказала - решение действует: тариф с 19 февраля на трамваи троллейбусы - 4 гривни. Решение суда обязательно к исполнению, любые рассказы - вранье, чистое вранье

Но в мэрии уже объяснили, что снижать цену на проезд не планируют. Ведь, говорится в сообщении пресс-службы, решение суда касается тарифов, принятых исполкомом шестого февраля.

Но после того, как активисты обратились в суд, в мэрии приняли еще одно решение, абсолютно идентичное, уже от 20 февраля. А на следующий день утвердили его еще и на сессии. Отныне в мэрии утверждают, что нынешние тарифы - законные, ведь утверждены второй раз, и их не обжаловали в судах, соответственно, проезд в метро стоит 8 гривен, а в наземном электрическом транспорте - 6 гривен.

Игорь Черняк, представитель Харьковского антикоррупционного центра

То, что продолжают делать городские власти, еще раз доказывает, что для них это лишь вопрос заработка. Три миллиона гривен - это примерно та сумма, которую они получили от незаконной прибыли коммунальных предприятий, и они будут стараться, чтобы сохранить этот заработок.

Активисты же уверяют, что теперь они намерены не только обратиться в исполнительную службу, чтобы заставить чиновников выполнить решение суда, но и требовать от прокуратуры более активного расследования уголовного производства в отношении невыполнения должностными лицами мэрии решения суда, которое сейчас уже открыто.





Агентство Телевидения Новости