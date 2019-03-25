Харьковчанин нашел в сарае своего дедушки 4 кг ртути

24 марта в полицию от 40-летнего жителя Основянского района поступило сообщение о том, что во время уборки в сарае на территории домовладения он обнаружил железный бидон с веществом, похожим на ртуть.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на вызов следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГСЧС в Харьковской области обнаружили на месте происшествия около 4 килограммов вещества, похожего на ртуть.

Когда и как этот бидон попал в сарай заявитель объяснить не смог, так как ранее сарай принадлежал его покойному дедушке.

Спасатели вывезли изъятое вещество для дальнейшей утилизации.

В результате происшествия пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Информацию полицейские зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.

Проверка по данному факту продолжается.

Агентство Телевидения Новости