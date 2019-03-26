Ну и ну. Украина выиграла у Люксембурга лишь благодаря автоголу люксембуржцев в компенсированное время

Сборная Украины добилась победы над сборной Люксембурга в отборочном матче к Евро-2020, забив меньше, чем соперник.

Матч в Люксембурге совершенно не стал легкой прогулкой для подопечных Андрея Шевченко.

Сначала сборная Люксембурга с голом Давида Тюрпеля повела в счете. Затем Виктор Цыганков, забив свой дебютный гол за сборную Украины сравнял счет.

Счет 1:1 продержался до 90+3 минуты, когда футболист сборной Люксембурга Жерсон Родригес непостижимо после подачи украинцами штрафного нанес головой неотразимый удар по своим воротам, принеся Украине победу 2:1.

Имея 4 очка Украина вышла на 1-е место в группе. Люксембург с 3 очками - второй. Португалия, сыграв дома вничью с Сербией 1:1, имеет 2 очка. У Сербии - 1 очко, у Литвы - 0. Украина, Люксембург и Португалия провели по два матча, Сербия и Литва - по одному.

Агентство Телевидения Новости