В Одессе задержали иностранца по подозрению в убийстве харьковчанина

20 марта возле дома по ул. 7-я Пересыпская в Одессе обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, погибшим оказался 42-летний харьковчанин.

По подозрению в убийстве полицейские задержали 35-летнего знакомого погибшего. Им оказался гражданин другого государства. Его задержали в рамках операции «Мигрант».

Предварительно установлено, что злоумышленник во время ссоры забил потерпевшего до смерти и, чтобы скрыть следы преступления, спрятал его тело за многоэтажкой.

Правоохранители выяснили, что потерпевший и его товарищ на улице распивали алкогольные напитки. Из-за общей знакомой между мужчинами возник конфликт. Во время словесной перепалки злоумышленник нанес удар кулаком в голову харьковчанину, от которого тот потерял сознание.

Злоумышленник перетащил своего недавнего приятеля за многоэтажку, где избитый пришел в себя и выругался в сторону обидчика. Это разозлило мужчину, и он начал бить свою жертву ногами по голове, а затем разбил бутылку и перерезал харьковчанину горло.

Через несколько суток после совершения преступления полицейские задержали злоумышленника. Мужчина признался в содеянном, хотя объяснить причины своей жестокости не смог.

Задержанному сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.





Агентство Телевидения Новости