Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:37
Просмотров: 123

Скончался известный харьковский политолог

Скончался известный харьковский политолог

25 марта скончался известный харьковский политолог Валерий Дудко.

Об этом сообщила харьковчанка Галина Куц на своей странице в Фейсбук.

«Скончался известный харьковский политолог Валерий Дудко - сильная личность и человек с активной проукраинской позицией.

Отдыхайте с Богом, Валерий Владимирович! Вечная память!», - написала она.

Валерий Дудко умер в результате продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.

Ему было 66 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 