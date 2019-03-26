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Скончался известный харьковский политолог
25 марта скончался известный харьковский политолог Валерий Дудко.
Об этом сообщила харьковчанка Галина Куц на своей странице в Фейсбук.
«Скончался известный харьковский политолог Валерий Дудко - сильная личность и человек с активной проукраинской позицией.
Отдыхайте с Богом, Валерий Владимирович! Вечная память!», - написала она.
Валерий Дудко умер в результате продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.
Ему было 66 лет.
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