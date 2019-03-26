25 марта скончался известный харьковский политолог Валерий Дудко.

Об этом сообщила харьковчанка Галина Куц на своей странице в Фейсбук.

«Скончался известный харьковский политолог Валерий Дудко - сильная личность и человек с активной проукраинской позицией.

Отдыхайте с Богом, Валерий Владимирович! Вечная память!», - написала она.

Валерий Дудко умер в результате продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.

Ему было 66 лет.

Агентство Телевидения Новости