В Баку горит 4-этажный торговый центр
В столице Азербайджана, Баку, сегодня утром 26 марта произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас".
Об этом сообщает агентство Trend.
Пожар начался в одном из магазинов торгового центра и распространился до четвертого этажа здания.
На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов и два вертолета авиаотряда МЧС.
В связи с пожаром в торговом центре в Низаминском районе Баку ограничено движение транспорта на проспекте Гара Гараева.
ушение пожара продолжается. Информации о постраждавших нет.
Напомним, вчера в России завершили расследование в отношении семи фигурантов одного из уголовных дел о пожаре в Кемерово в торгово-развлекательном центре, где погибли 64 человека. Пожар произошел ровно год назад - 25 марта 2018 года.