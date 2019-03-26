В Баку горит 4-этажный торговый центр

В столице Азербайджана, Баку, сегодня утром 26 марта произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас".

Об этом сообщает агентство Trend.

Пожар начался в одном из магазинов торгового центра и распространился до четвертого этажа здания.

На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов и два вертолета авиаотряда МЧС.

В связи с пожаром в торговом центре в Низаминском районе Баку ограничено движение транспорта на проспекте Гара Гараева.

ушение пожара продолжается. Информации о постраждавших нет.

Напомним, вчера в России завершили расследование в отношении семи фигурантов одного из уголовных дел о пожаре в Кемерово в торгово-развлекательном центре, где погибли 64 человека. Пожар произошел ровно год назад - 25 марта 2018 года.





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