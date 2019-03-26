Жутчайшая травма. У баскетболиста переломилась нога. Слабонервным не смотреть

Ужасный момент случился во втором овертайме матче регулярного чемпионата НБА между "Портлендом" и "Бруклином".

Баскетболист "Портленда" Юсуф Нуркич, добивая мяч в кольцо "Бруклина", неудачно поставил ногу при приземлении, и она, в буквальном смысле, переломилась.

Ниже - видео данного эпизода. Людям со слабой психикой смотреть не рекомендуется.

Да, сам матч заршился победой "Портленда" со счетом 148:144.





Агентство Телевидения Новости