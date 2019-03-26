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У семейной пары в течение недели загорались два автомобиля

У семейной пары в течение недели загорались два автомобиля

25 марта в 2:32 в полицию от 31-летней жительницы поселка Глубокое поступило сообщение о том, что во дворе их домовладения загорелся автомобиль «Ford», владельцем которого является ее муж.

Об этом сообщили  в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на вызов полицейские установили, что на прошлой неделе у хозяев уже по неизвестным причинам загорался автомобиль «BMW». 

В результате пожара никто не пострадал. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. 

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

 

Агентство Телевидения Новости

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