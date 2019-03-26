Партийные границы стираются в борьбе за судьбоносное для всей страны голосование, – Сергей Тарута

Так народный депутат и кандидат в президенты Украины Сергей Тарута прокомментировал свое решение поддержать кандидата в президенты от партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, сообщает пресс-служба ПП «Основа».

В то же время лидер этой политической силы подчеркивает, что партия «Основа» не будет объединяться с «Батькивщиной». «Основа» планирует и дальше работать самостоятельно, в том числе принимать участие в выборах в Верховную Раду осенью. А нынешнее объединение – это чрезвычайная мера, которая должна предотвратить приход к власти некомпетентных, вороватых коррупционеров, которые пекутся не столько о стране, сколько о своих бездонных карманах и оффшорных счетах. Выборы, говорят в «Основе», должны стать не только выбором нового президента, но и импичментом Порошенко.

«Если народ пустит Порошенко во второй тур – это будет означать войну: на избирательных участках, где он будет использовать админресурс, на площадях, где начнется новый Майдан, и на Донбассе, где Порошенко – президент войны – будет зарабатывать себе рейтинг на крови наших солдат и мирных жителей, - считает нардеп. - После расследований о коррупции в «Укроборонпроме» стало окончательно ясно, что эта власть зарабатывает на войне, занимается мародерством. На эти кровавые деньги они покупают голоса, используют админресурс, СБУ, силовиков, чтобы любой ценой остаться у власти. Они хотят еще 5 лет войны, чтобы зарабатывать еще 5 лет, а мы хотим мира, народ хочет мира, Донбасс хочет мира!»

Сергей Тарута, общаясь с избирателями, неоднократно подчеркивал: сегодня в политике и управлении государством нужен здравый смысл, компетентность и патриотизм. На президентских и парламентских выборах в 2019 году должны победить порядочные и патриотичные профессионалы, с высокой репутацией, с четкой стратегией возвращения мира и развития экономики Украины.

«Основа» и лично Сергей Тарута ведут активные переговоры с ещё 4 кандидатами, в том числе это кандидаты с достаточно внушительными рейтингами, про поддержку единого кандидата – Юлии Тимошенко. Есть все шансы чтобы эти переговоры стали результативными.

Агентство Телевидения Новости