Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:14
Просмотров: 41

Выстояли 20 лет назад, теперь - снова под прицелом "титушек". Предприниматели жалуются на политическое давление

Рынок, который не только выстоял в 90-е, но и предоставил шанс заработать тысячам горожан, теряет своих покупателей. Главная причина, по мнению предпринимателей, расшатывание ситуации внутри торгового центра Барабашово. В последнее время в работу рынка постоянно вмешиваются так называемые "титушки", говорят они. Опасаются, что разборки могут вскоре вовсе лишить заработка предпринимателей..

Владимир Корыстин, предприниматель рынка "Барабашово":

Вот уже время 11 часов, а еще мы не продали ни одной позиции товара. А если смотреть раньше, лет пять назад, то здесь вот негде было повернуться в этом магазине.

Среди предпринимателей «Барабашово» - много участников боевых действий, которые защищали Украину в сложные времена. Из-за расшатывания ситуации они тоже несут значительные убытки, хотя добросовестно платят за аренду и услуги рынка.

Владимир Тараненко, участник АТО:

Я несу большие убытки. Во-первых, я проплатил уже 2 месяца за это торговое помещение, я не могу сейчас торговать. Плюс был закуплен товар, который тоже просто лежит на складе.

Олег Черкашин, предприниматель "Барабашово":

Рынок идет навстречу тем, кто защищал Украину, и выделяются торговые места для ведения предпринимательской деятельности тем, кто вернулся с войны и хочет реализовать себя в бизнесе. Заполитизированность ситуации на рынке делает это невозможным на сегодняшний день.

Из-за раскачивания ситуации покупатели начали выбирать другие харьковские рынки, несмотря на то, что выбор товаров на "Барабашово" значительно шире, чем в других местах.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 