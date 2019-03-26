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В Высоком - первый погибший из-за борцов с сухостоем

Из-за борца с сухостоем в поселке Высокий под Харьковом погиб семидесятилетний мужчина. Именно у его участка неизвестные подожгли траву, а пенсионер попытался потушить пламя. Однако ему стало плохо, после чего он упал прямо в огонь.

Евдокия Федорова, соседка погибшего, говорит, что она еще не успела оправиться - все произошло слишком неожиданно.

Евдокия Федорова, соседка погибшего

 

Как это - подойти, запалить, тут же сухостой. Я целую ночь не спала, у меня из головы не выходит. Как это - он нормальный мужчина, не пьет, не курит, он такой - интеллигент. Думаю, что-то вроде запах дыма. Ну, вроде ж везде костры. Выхожу - а тут машина полиции, тут пожарная.

 

Женщина говорит, что обгоревшее тело заметили только тогда, когда потушили огонь. Дочь погибшего, по ее словам, тогда была рядом - в доме.

Игорь Лупандин, помощник начальника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, говорит: горящий сухостой стал настоящей бедой для чрезвычайников. В большинстве случаев причиной пожара являются люди.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГСЧС

 

Тільки за березень-місяць наші підрозділи виїзджали на гасіння сухостою більше 150 разів. Тільки за добу - 25-26 березня - наші підрозділи виїзджали 30 разів. Я хотів би сказати, що основна причина цих пожеж - людський фактор.

 

За последнее время из-за горящего сухостоя сгорело несколько зданий, а также одна машина. Виктор же стал первой жертвой поджигателей в этом году.

 

Агентство Телевидения Новости

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