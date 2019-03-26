Люксембург требует засчитать сборной Украины техническое поражение из-за украинского паспорта Мораеса

Натурализация бразильского футболиста Жуниора Мораеса, принявшего участие в составе сборной Украины в матчах отборочного цикла Евро-2020 против сборных Португалии и Украины может выйти боком. А точнее - двумя техническими поражениями.

Как сообщил сайт RTL (радио и телевидение Люксембурга) со ссылкой на президента федерации футбола Люксембурга Поля Филиппа, сегодня люксембуржцы подают в УЕФА протест на исход матча, который завершился победеой сборной Украины - 2:1. Федерация футбола Люксембурга будет требовать аннулировать этот результат и присудить Украине техническое поражение по причине наличия Мораеса в составе украинской сборной.

Протест люксембуржцев основан на том, что правила ФИФА предусматривают, что натурализованный футболист должен прожить 5 лет без перерыва в стране, за футбольную сборную которой он вышел на поле. В случае же с Мораесом до пяти лет не хватает четырех месяцев.

С 2012 по 2017 годы Мораес играл в Украине неполные 5 лет за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо", а затем отправился в Китай играть за "Тяньцзинь Цюаньцзянь". За китайскую команду Мораес выступал на правах аренды с февраля по июнь 2017 года, после чего вновь вернулся в Украину - доиграл отведенный контрактом срок за киевское "Динамо" и в прошлом году перешел в донецкий "Шахтер".

Ранее португальские журналисты обратили внимание на то, что согласно правилам ФИФА Мораес не должен выступать за сборную Украины. При этом официально португальская федерация футбола не подавала протест на исход матча Португалия - Украина, завершившийся со счетом 0:0.

Между тем в Федерации футбола Украины настаивают, что при получении Мораесом украинского гражданства не было нарушено законодательство Украины, и что этот аргумент не позволит удовлетворить протест Люксембурга.

Агентство Телевидения Новости