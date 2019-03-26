С апреля многодетным семьям будут платить больше денег от государства

Наталья мать четверых детей. Младшей дочери Софии два с половиной годика, именно она подпадает под выплату денежной помощи в соответствии с новым законопроектом от Министерства соцполитики.

В нем говорится о том, что каждая многодетная семья - ежемесячно будет получать дополнительные средства от государства, на каждого следующего ребенка начиная с третьего, возраст которых не преодолел отметку в шесть лет. Запустить механизм начисления выплат должны уже с 1 апреля - так на одного ребенка выплачивать не более 1600 гривен.

Размер пособия будет постепенно увеличиваться, и уже с начала зимы семьи будут получать около 1800 гривен. По словам Натальи в данный момент она пользуется некоторыми льготами как многодетная мать - это бесплатный проезд в транспорте, скидка на оплату коммунальных и еще несколько. Женщина признается, эта доплата точно будет не лишней в бюджете ее семье.

Наталья Концевая, многодетная мать

Я получаю только на ту которой два с половиной годика, я только на неё получаю льготу - это 860 гривен ежемесячно. Это на самом деле большая помощь, ну, пускай это будет и не совсем большая потому как памперсы сейчас 400 грн стоят, как бы но тем не менее. В моём случае вот у меня так как ещё два с половиной годика мы ещё надеваем памперсы у меня больше уходит на памперсы, плюс конечно дополнительно - это школы, садики питания.

Президент Ассоциации многодетных матерей Юлия Ибрагим, советует не штурмовать органы соцзащиты до окончательного разъяснения данного законопроекта. Пока же по ее мнению единственным минусом данного пособия может стать то, что некоторые семьи могут просто избавиться других льгот.

Юлия Ибрагим, президент Ассоциации многодетных матерей "АММА"

Та родина яка отримувала допомогу як малозабезпечена вона може втратити цю допомогу тому що в неї збільшиться прибуток її родини. Також субсидія вона розраховується знов таки виходячи з тих грошей які має родина і якщо буде більше доходу у родини то буде менше субсидія, але про це не треба дуже так переживати.

Кроме того, в Ассоциации многодетных матерей, говорят что неизвестно, кому посчастливится попасть под эти выплаты - будут ли это семьи, которые родили детей после первого апреля, или семьи которые уже сейчас воспитывают маленьких детей. Ознакомиться с механизмом выплат этого вида помощи в Департаменте соцзащиты в Харьковской области не удалось, потому что проект постановления к ним еще не поступал. Впрочем, нач. отдела адресных социальных выплат Людмила Гончарова говорит, что назначением этого пособия будут заниматься органы социальной защиты населения по месту жительства многодетных семей. Поэтому только данное постановление вступит в силу, все семьи, которые окажутся в ее зоне действия будут сразу же проинформированы.

Людмила Гончарова, нач. отдела адресных социальных выплат Департамента соцзащиты населения ХОГА

Щомісячно на кожну третю, четверту та наступну дитину віком до шести років буде виплачуватись певний вид державної допомоги. Наразі цей проект постанови проходить доопрацювання та погодження у відповідних міністерствах тож говорити про більш детально про порядок та механізм надання такої допомоги можна буде дещо пізніше.

Сейчас в Харьковской области проживает более 13 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается около 43,5 тысяч детей, из которых до шести лет - около 12 тысяч. На выплаты которым ежемесячно нужно будет выделять около 20 млн гривен.

Сегодня на официальном сайте Министерства социальной политики описали, как можно получить данную денежную помощь.

Агентство Телевидения Новости