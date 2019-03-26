Проблемные дороги и мосты Харькова. Когда в мэрии обещают завершить дорожные ремонты?

Мост на проспекте Льва Ландау. Ямы здесь соревнуются и вширь, и вглубь, а водители вынуждены демонстрировать все мастерство, чтобы их объехать.

Владимир, водитель

Ну, неудобства, конечно, видите, что творится. Иной раз спешишь, а проехать невозможно. Есть объездные, но объездные не очень…через Немышлю можно, но там тоже дороги такие, что…

Ремонт здесь начался еще в сентябре прошлого года. Изначально планировалось завершить его к декабрю, а на этот период двустороннее движение было организовано по одной, свободной от выполнения ремонтных работ, полосе. Затем эту дату неоднократно переносили, последний раз до 30 марта 2019 года. Впрочем, уже сегодня, в мэрии отчитались о новом переносе этого долгожданного события, на этот раз, до 15 сентября текущего года. Поэтому, постоянные пробки, которые уже стали привычным явлением будут преследовать водителей все лето. А это уже Балашовский мост на улице Плехановской. Уже неоднократно здесь планировался ремонт, а летом прошлого года был даже объявлен тендер на проведение замены трамвайных путей, ограждений и пешеходных тротуаров. Впрочем, дорога до сих пор в ужасном состоянии

Сергей, водитель

Ближе после обеда постоянные пробки, второй полосы здесь нету, проехать невозможно, а тот, кто рискует тот, ясное дело, застрянет. Ну, Пытались ремонтировать, какие-то куски полатали большую часть там, где сейчас двигается транспорт, а посредине так никто ничего не сделали ямы видно

Александр, водитель

Ездить невозможно пути железнодорожные разбиты. Вчера, вот я ехал на повороте, трамвай тоже слетел с рельс. Сейчас вот не понятно, как выезжать с мойки, если на легковом автомобиле, не на большом

Подобная ситуация с дорогами, а точнее с их отсутствием, наблюдается во многих районах города, особенно это стало заметно с приходом весны, когда снег сошел вместе с асфальтом, сетуют водители. В мэрии, в свою очередь, говорят, что титульные списки на ремонт дорог еще формируются и обещают сообщить, как только этот процесс будет завершен

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