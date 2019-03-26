Хоккеисты устроили баскетбол на льду

Хоккеисты клуба НХЛ "Каролина Харрикенс" уже возвели в традицию оригинальное послематчевое празднование. Причем с каждым разом оно становится все оригинальнее и оригинальнее.

На сей раз, в честь "мартовского безумия" ("Каролина" одержала четыре победы в пяти последних матчах) на ледовую площадку было вынесен баскетбольный щит.

Право совершить данк - то есть закинуть мяч в кольцо сверху, было предоставлено хоккеисту "Каролины" Тревору ван Римсдайку. Он с возложенной миссией отлично справился.





Агентство Телевидения Новости