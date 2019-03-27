В Харькове на взятке в 5000 долларов задержали майора полиции

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт. Полтаве, задержали майора полиции, старшего оперуполномоченного Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области, за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, за 5000 долларов США полицейский обещал посодействовать в решении вопроса о непривлечении харьковчанина к уголовной ответственности за разбой (ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Следователи ГБР задержали майора полиции после получения неправомерной выгоды.

Задержание полицейского происходило при оперативном сопровождения Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Харьковской области.

Процессуальное руководство уголовного производства проводит военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом) и избрании меры пресечения.

Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Также следователи теруправления ГБР проверяют информацию о причастности к этому преступлению других сотрудников ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости