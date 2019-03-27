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У жителя Харьковщины нашли дома арсенал оружия

У жителя Харьковщины нашли дома арсенал оружия

В Харьковской области правоохранители разоблачили жителя одного из сел района в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, при обыске в домовладении 53-летнего мужчины правоохранители обнаружили и изъяли 14 боевых гранат и 12 запалов к ним, большое количество боевых и охотничьих патронов, тротиловые шашки, другие взрывчатые вещества и ружье. 

За хранение оружия и боеприпасов мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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