Кто в Президенты, а кто - в попрошайки. Добкин выставил видео своего уличного выступления (видео)
Пока другие политики участвуют в предвыборной гонке и определяются с поддержкой фаворитов, экс-губернатор и экс-мэр Харькова Михаил Добкин сшибает мелочь на улицах Амстердама и участвует, с точки зрения науки и здравого смысла, в сомнительных телепроектах.
По крайней мере, об этом он сам написал в соцсетях, выставив видео своей уличной игры на губной гармошке и фотографии участия в проекте "Битва экстрасенсов".
А тогда он тоже заявлял о президентских амбициях...
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Не мы такие, жизнь такая)))
Публикация от Михаил Добкин (@dobkinmm)
23 Мар 2019 в 10:04 PDT