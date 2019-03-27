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Движение по Коммунальному мосту ограничили до середины сентября
Движение транспорта по Коммунальному мосту на пр. Льва Ландау останется ограниченным до 15 сентября, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с продлением реконструкции путепровода.
На этот период двустороннее движение транспорта проходит по свободной от выполнения работ полосе, в соответствии с установленными дорожными знаками.
Ранее движение на данном участке планировалось возобновить 30 марта.
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