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Из подпольного водочного цеха изъяли тонну спирта

Из подпольного водочного цеха изъяли тонну спирта

На Харьковщине действовал подпольный цех по производству ликеро-водочных изделий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

Правоохранители установили, что житель Харьковской области по месту жительства открыл подпольный цех по изготовлению фальсифицированной водки, смешивая спирт с водой.

Полученный фальсификат злоумышленник разливал в пластиковые пятилитровые и десятилитровые бутылки, а затем продавал через розничную сеть Харьковской области, а также через Интернет.

Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1, ч.3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли 1000 литров спирта, оборудование для изготовления фальсификата и комплектующие для его изготовления.

Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет свыше 250 тысяч гривен.

Сейчас правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности, каналы поступления на территорию Харьковской области спирта, мест хранения и реализации.

Также готовится ходатайство в суд об аресте изъятого имущества.

Агентство Телевидения Новости

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