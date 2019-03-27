В столице Ингушетии при попытке разгона многотысячного митинга произошли столкновения
Накануне в столице Ингушетии Магасе собрался многотысячный митинг. Лидеры протеста объявили акцию бессрочной, пишет МБХ.
В это время в Магасе отключили интернет, а затем и мобильную связь.
"Народ намерен стоять до тех пор, пока требования митингующих не начнут исполняться", - сказал лидер ингушского отделения партии Яблоко.
По данным российских СМИ, среди этих требований отмена соглашения о границах с Чечней и отставка главы республики Юнус-Бека Евкурова.
По оценкам организаторов, на митинге в Магасе присутствуют 25−30 тысяч человек.
Сегодня утром произошли первые столкновения при попытке силового разгона протестующих.
Росгвардия участвует в разгоне митинга.
В октябре прошлого года в Магасе уже протестовали из-за соглашения о границах - непрерывно в течение двух недель. Тогда протестующие требовали отмены соглашения между главами республик или проведения референдума по этому вопросу.
В этом месяце после нескольких отказов оппозиционерам провести референдум по территориальным вопросам Евкуров внес в местный парламент новый законопроект о референдумах. Оппозиция указывает, что законопроект упраздняет норму об обязательности вынесения на референдум вопроса об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими регионами, изменения границ. Также в нем отсутствует перечень оснований, при которых проведение референдума было обязательным.