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Боксер угодил в скандал, поцеловав журналистку в губы

Боксер угодил в скандал, поцеловав журналистку в губы

Болгарский боксер-супертяж Курбат Пулев вынужден оправдываться.

В минувший уик-энд Пулев в американском городе Коста-Меса получил рассечение, но одержал победу нокаутом  в рейтинговом бою против Богдана Дину из Румынии.

После боя Пулев раздавал интервью, в том числе журналистке американского издания Vegas Sports Daily Дженни Суше.

По завершении интервью боксер неожиданно для многих поцеловал журналистку в губы.

При этом сама Суше, похоже, не слишком смутилась.

Издание Vegas Sports Daily потребовало от Пулева извинений. Однако болгарин отказался извиняться, а лишь оправдался тем, что уже давно знает Суше, и что на него нахлынули эмоции после победного поединка. Эти эмоции и вылились в поцелуй.


Агентство Телевидения Новости

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