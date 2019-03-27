В Украине сняли запрет с сериала "Сваты"

Окружной админсуд Киева оснял запрет на показ в Украине сериала Сваты и разрешил въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову. Об этом сообщает пресс-служба суда в среду, 27 марта.

Суд, рассмотрев дело по иску телекомпании Студия 1+1 и компании Киноквартал, удовлетворил его и отменил соответствующие постановления и приказы.

Суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для запрета въезда в Украину Добронравову, а также признал противоправным и отменил постановление СБУ.

Также суд признал противоправными обращение спецслужбы в Министерство культуры о внесении актера в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, признав противоправным и отменив данный приказ Минкульта и приказ Госкино об аннулировании удостоверений на право распространения и демонстрации сериала Сваты.

В частности, указывается, что справка СБУ была составлена ​​с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих обоснований.

Таким образом, все остальные решения на ее основании суд признал необоснованными, а потому признал противоправными и отменил соответствующее постановление СБУ, приказы Минкульта и приказ Госкино.

Напомним, 22 ноября 2017 года СБУ запретила Добронравову въезд в Украину на три года за поездки в Крым и поддержку аннексии полуострова.

29 ноября Госкино запретило сериал Сваты.

Агентство Телевидения Новости