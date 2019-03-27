Предвыборные нарушения: в Харькове выявили массовую прописку по четырем адресам

За минувшие сутки на Харьковщине зарегистрировали 7 сообщений о нарушениях Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 марта в Основянском отделе полиции в результате обращения доверенного лица от кандидата на пост Президента Украины было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины по факту.

Заявитель сообщила, что в официальные документы неизвестными внесены заведомо ложные сведения, в результате чего по четырем адресам в Харькове оказались зарегистрированы много людей.

В тот же отдел полиции поступил материал по факту обращения председателя Гражданской сети «ОПОРА» о том, что на Нетеченской набережной обнаружили информационный бигборд, на котором отсутствует информация о заказчике и другие исходные данные, которые требуются законом «О выборах Президента Украины».

Кроме того, по почте поступило заявление от председателя ОО «Общественное движение» Самостоятельная Украина». Мужчина сообщил, что, по его мнению, в городе Изюм председатель квартального комитета незаконно проводит перепись сторонников кандидатов на пост Президента Украины. За письменное обязательство поддержать указанных кандидатов якобы предлагается вознаграждение в сумме 1000 гривен.

Также в Изюмский ОП обратился представитель общественной организации «Стоп коррупции». Он рассказал, что избирательный участок № 59 в Изюме не работает, что является нарушением требований действующего законодательства.

Также в полицию поступило заявление доверенного лица на пост Президента Украины. Мужчина сообщил, что на странице в «Facebook» опубликованы фотоматериалы, которые впоследствии были размещены в одном Интернет-издании, которые могут свидетельствовать о нарушении ст. 158 «предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей» Уголовного кодекса Украины.

По почте в Золочевский отдел полиции поступило обращение наблюдателя члена Гражданской сети «ОПОРА» о том, что на опорах линии электропередач размещены печатные материалы (открытка) предвыборной агитации с изображением кандидата в Президенты Украины с нарушением требований закона «О выборах Президента Украины».

В одном случае в полицию обратился харьковчанин и сообщил, что у дома на проспекте Московском в агитационной палатке проводится агитация с нарушением избирательного законодательства. При выезде полицейских на место информация о нарушении не подтвердилась.

Все факты событий правоохранители зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений.

Агентство Телевидения Новости