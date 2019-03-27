Какой должна быть пенсия в Украине? Этот вопрос всегда актуален. И, традиционно, пенсионеры ожидают ответов от политиков.

4425 гривен - именно такую ​​минимальную пенсию должен получать украинский пенсионер. Об этом заявила народный депутат Юлия Тимошенко во время рабочих поездок по Украине.

Юлия Тимошенко, народный депутат Украины:

Кожна людина, яка отримує менше, ніж 4425 в місяць, - це людина, яку кинули по суті вже не для життя. І тоді наші пенсіонери, які вже заплатили комунальні послуги, після цього ні на медикаменти, ні на їжу вже не залишається.

Народный депутат заявила, что новая власть намерена изменить ситуацию с пенсиями в первый месяц работы.

Юлия Тимошенко, народный депутат Украины:

І тому перше, що буде зроблено, це жодна людина в країні – пенсіонер або працюючий – не може отримувати менше, ніж 4425. І ми зразу це піднімемо, негайно.

Тимошенко отметила, что пенсии на уровне 4425 гривен будут установлены для тех, кто имеет минимальный стаж. Те украинцы, кто работал много лет, будут получать больше.

Агентство Телевидения Новости