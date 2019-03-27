Какой должна быть пенсия в Украине
Какой должна быть пенсия в Украине? Этот вопрос всегда актуален. И, традиционно, пенсионеры ожидают ответов от политиков.
4425 гривен - именно такую минимальную пенсию должен получать украинский пенсионер. Об этом заявила народный депутат Юлия Тимошенко во время рабочих поездок по Украине.
Юлия Тимошенко, народный депутат Украины:
Кожна людина, яка отримує менше, ніж 4425 в місяць, - це людина, яку кинули по суті вже не для життя. І тоді наші пенсіонери, які вже заплатили комунальні послуги, після цього ні на медикаменти, ні на їжу вже не залишається.
Народный депутат заявила, что новая власть намерена изменить ситуацию с пенсиями в первый месяц работы.
Юлия Тимошенко, народный депутат Украины:
І тому перше, що буде зроблено, це жодна людина в країні – пенсіонер або працюючий – не може отримувати менше, ніж 4425. І ми зразу це піднімемо, негайно.
Тимошенко отметила, что пенсии на уровне 4425 гривен будут установлены для тех, кто имеет минимальный стаж. Те украинцы, кто работал много лет, будут получать больше.