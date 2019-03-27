«Двухметровые пеньки» или Кронирование деревьев по-харьковски

Просто изуродовали, а не кронировали – говорят харьковчане, смотря на тополя, растущие вдоль улицы Леся Сердюка. Так выглядит работа харьковских коммунальщиков: на месте стройных деревьев остались двухметровые пеньки.

Мария Жидецкая, мама в декретном отпуске

В какой-то момент я сюда пришла - и улица лысая. Очень обидно и очень жалко, непривычно. И зелени мало, и все люди борются за зелень, а её нету.

Галина Гукова, пенсионерка

Очень некачественно делают обрезку. Надо, наверное, обрезать сухие, и если уже дерево пришло в негодность. А так уродовать…

Однако такие мысли разделяют далеко не все. Есть и такие, кто радуется работе коммунальщиков и считает, что теперь деревья стали опрятнее.

Галина Анатольевна, пенсионерка

Ну, вот просто на взгляд обывателя – хорошо. Я думаю, что ветки дополнительные пустят, и будет типа такое, как пальмы. Провода трогать не будут, а защищать от солнца и пыли будут.

Виктор, пенсионер

Так подпилили лучше, конечно, чем совсем спилили. Там же, знаете, от «Барабашово» попилили все деревья. Сколько дерево вырастить, а вот - секунда, взяли и, это самое, спилили. Я считаю, это очень неправильно. Подпиливать их надо, а спиливать их не надо.

Экологи зато говорят, что кронирование деревьев должно делаться иначе: коммунальщики должны спиливать только сухие ветви и вообще не трогать живые. Однако в городе такое глубокое кронирование является уже традицией.

Олег Перегон, председатель коорд. совета ОО «Зеленый фонд»

Це не кронування – це знищення дерева, але відтягнуте. Сьогодні роблять пеньок на 2,3,4 метра, завтра це дерево гине, і його просто викорчовують. Такої обрізки не передбачено законодавством. До чого це призводить. Наприклад, по правилам утримання зелених насаджень, написано, що якшо ранка на дереві більше двох сантиметрів діаметром, треба її замальовувати чи обробляти їх спеціальними розчинами або хоча б замальовувати фарбою. Ніхто це не робить .

Эколог добавляет, что с годами Харьков на карте становится все более серым, а площадь зеленых насаждений становится все меньше. Поэтому горожане чаще болеют, и летняя жара становится все более невыносимой именно из-за исчезновения деревьев.

Зато департамент жилищно-коммунального хозяйства уже заключил соглашение на 11 миллионов гривен с «Харьковским ремонтно-строительным предприятием» на кронирование и снос деревьев в 2019 году.

Правда, после заключения соглашения сумму снизили до семи миллионов гривен.

Подрядчик должен ликвидировать 4150 метров древесины до конца года.

В пресс-службе мэрии более подробную информацию об этом обещали предоставить, однако исключительно на информационный запрос.

Агентство Телевидения Новости