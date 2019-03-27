Кернес прокомментировал решение суда апелляции по тарифам на проезд в городском транспорте

В харьковском электротранспорте, несмотря на решения судов двух инстанций, продолжают действовать новые тарифы.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, сегодня во время заседания исполкома Харьковского городского совета городской мэр Геннадий Кернес озвучил позицию городской власти по этому вопросу.

«Харьковский горсовет и его исполнительные органы работают строго в действующем законодательном поле. Никто из нас не собирается нарушать законы, тем более, если это может повлечь за собой уголовное преследование тех или иных наших сотрудников. Сейчас мы ждем разъяснения суда, который утвердил постановление по тарифам на проезд в транспорте. Когда у нас будет это разъяснение, то посмотрим, что там сказано», - отметил Геннадий Кернес.

Напомним, на днях суд отклонил апелляцию исполкома, оставив без изменений до рассмотрения дела по сути по иску Харьковского антикоррупционного центра тарифы на проезд в харьковском метро - по 5 гривен, а в городском электротранспорте - по 4 гривны за одну поездку.

Таким образом, городские власти во исполнение решения суда обязаны были вернуть прежний тариф, отменив повышенный.

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