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ЕИБ даст 21 миллион евро Харькову для строительства Ситуационного центра

ЕИБ даст 21 миллион евро Харькову для строительства Ситуационного центра

Как сообщили в пресс-службе мэрии, заместитель мэра Игорь Терехов встретился со старшим специалистом Департамента транспорта Европейского инвестиционного банка Иштваном Хайцингером. Стороны обсудили создание в Харькове системы «Безопасный город». 

«Для города это очень важный проект, поскольку Харьков является приграничным городом с зоной операции Объединенных Сил. Это будет первый пилотный проект такого масштаба в Украине. Сегодня мы приступаем к активной фазе его реализации», - отметил вице-мэр.

Важность нового проекта, в свою очередь, подчеркнули и инвесторы. Так, Украина - первая страна в мире, где ЕИБ финансирует подобные проекты. Не было еще банка, который бы финансировал проект безопасности дорог в городах.  В ходе встречи стороны договорились, что на реализацию проекта «Безопасный город» ЕИБ выделит Харькову 21 миллион евро.

Напомним, что внедрение системы «Безопасный город» предполагает установку камер видеонаблюдения по всему городу, в том числе и на дорогах, а также строительство Ситуационного центра в районе аэропорта, где будут работать все службы, в том числе ГСЧС, полиция, скорая помощь, коммунальные предприятия, «Харьковгоргаз» и пр. Начать строительство центра планируется в 2020 году.

Агентство Телевидения Новости

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