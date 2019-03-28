"Металлист 1925" проиграл "Оболони" и опустился со 2-го места на 3-е

В 20-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" играл в Киеве со столичной "Оболонью".

Судьбу матча решил эпизод на 36-й минуте. При розыгрыше углового комбинацию "Оболони" завершил голом Евгений Шевченко.

"Оболонь" победила - 1:0.

Несмотря на поражение, главный тренер "Металлиста 1925" Александр Горяинов сказал на послематчевой пресс-конференции, что ему игра его команды очень понравилась.

У "Металлиста 1925" осталось 38 очков. Харьковская команда теперь занимает 3-е место. Со 2-й позиции харьковчан сместил "Колос" из Коваливки, у которого также 38 очков.





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