Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:35
Просмотров: 18

"Металлист 1925" проиграл "Оболони" и опустился со 2-го места на 3-е

Металлист 1925 проиграл Оболони и опустился со 2-го места на 3-е

В 20-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" играл в Киеве со столичной "Оболонью".

Судьбу матча решил эпизод на 36-й минуте. При розыгрыше углового комбинацию "Оболони" завершил голом Евгений Шевченко.

"Оболонь" победила - 1:0.

Несмотря на поражение, главный тренер "Металлиста 1925" Александр Горяинов сказал на послематчевой пресс-конференции, что ему игра его команды очень понравилась.

У "Металлиста 1925" осталось 38 очков. Харьковская команда теперь занимает 3-е место. Со 2-й позиции харьковчан сместил "Колос" из Коваливки, у которого также 38 очков.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 